МНС Криму не радить ходити в кримські гори, а тим більш у море

МНС рекомендує жителям і гостям Криму утриматися найближчими вихідними від походів у гори, виходів у море і поїздок без особливої потреби.

Як повідомили УНІАН у Кримському управлінні МНС, погодні умови на півострові можуть погіршитися, починаючи з п`ятниці, 10 грудня, через переміщення активного циклону територією України.

«Можливі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг, місцями - сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру до 22 метрів за секунду. 11 грудня можливе зниження температури до 5-10 градусів морозу вночі та 5 морозу - 0 градусів удень, невеликий сніг», – йдеться у прес-релізі відомства, який має УНІАН.