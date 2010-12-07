МНС Криму не радить ходити в кримські гори, а тим більш у море
21:00, 07 грудня 2010Суспільство
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Україною переміщується активний циклон
МНС рекомендує жителям і гостям Криму утриматися найближчими вихідними від походів у гори, виходів у море і поїздок без особливої потреби.
Як повідомили УНІАН у Кримському управлінні МНС, погодні умови на півострові можуть погіршитися, починаючи з п`ятниці, 10 грудня, через переміщення активного циклону територією України.
«Можливі опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг, місцями - сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру до 22 метрів за секунду. 11 грудня можливе зниження температури до 5-10 градусів морозу вночі та 5 морозу - 0 градусів удень, невеликий сніг», – йдеться у прес-релізі відомства, який має УНІАН.
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