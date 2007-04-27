Яценюк запевнив НАТО, що Ющенко і Янукович тримають курс

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК запевнив НАТО в збереженні стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Осло на початку неформального засідання Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

“Український стратегічний курс на євроатлантичну інтеграцію визначений національним законодавством. Ця позиція була підтверджена неодноразово як Президентом, так і прем’єр-міністром”, - сказав А.ЯЦЕНЮК. Він також зазначив, що реалізація цього курсу залежить тільки від процесу прийняття рішень – проведення референдуму та завершення переговорного процесу і здійснення необхідних реформ.

Українській міністр також висловив переконання, що продовження глибокого політичного діалогу між Україною та країнами - членами АТО є головною складовою частиною розвитку двосторонніх відносин.

Він висловив вдячність країнам НАТО за допомогу в імплементації плану дій на 2007 рік, висловивши переконання в тому, що найближчим часом цей план буде узаконений в Україні.

А.ЯЦЕНЮК також подякував НАТО за допомогу в ліквідації надлишкових боєприпасів та легкої зброї, адаптації військових, що звільнюються, до цивільного життя.

Наприкінці своєї промови українській міністр наголосив, що Україна була, є і залишиться надійним партнером НАТО в забезпеченні стабільності та просуванні демократичних цінностей.