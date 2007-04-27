Погода на травневі вихідні

На травневі вихідні в Україні очікується зниження температури і незначні опади.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра, 28 квітня, невеликий дощ очікується вдень на півночі Лівобережжя, в Карпатах та на Прикарпатті.

Температура вночі 4-9° тепла, на півдні Криму до 11°; вдень 16-21°, в західних областях до 24°; в Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла. На Закарпатті: без опадів; температура вночі 8-13° тепла, вдень 19-24° (в горах вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла).

29-30 квітня очікується мінлива хмарність. 29 квітня вночі у південній половині, вдень у східних областях, Криму та Приазов’ї часом дощ, подекуди гроза; на решті території без опадів.

Температура вночі 5-10° тепла, вдень, на півдні до 20°; у північній частині вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°. 30 квітня в Україні переважно без опадів, лише в Приазов’ї та Криму окремі короткочасні дощі з грозами, вдень у північній частині невеликий дощ. Зниження температури вночі до 1-6° тепла (на узбережжі морів 8-11°), окрім південної частини та прикарпатських областей, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень в Україні 11-16° тепла, на крайньому півдні до 19°.

На Закарпатті: без істотних опадів, лише 29 квітня місцями невеликий короткочасний дощ; температура 29 квітня вночі 7-12°, вдень 19-24°, 30 квітня вночі 3-8°, вдень16-21° (в горах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°).

1 травня в Україні часом невеликий дощ (на півдні та сході країни - місцями), в західних областях подекуди з мокрим снігом; 2 травня без істотних опадів. Температура вночі 1-7° тепла, на поверхні грунту та місцями в повітрі заморозки 0-4°; вдень 8-14° тепла, в південній, 2 травня й у східній частині країни 12-18°.

На Закарпатті: 1 травня часом дощ, 2 травня без істотних опадів; температура вночі 2-7° тепла (2 травня на поверхні грунту заморозки 0-4°), вдень 12-17° тепла (в горах 1 травня часом дощ з мокрим снігом, 2 травня без істотних опадів; температура вночі 1 травня близько 0°, 2 травня 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла).

Завтра у Києві та області без опадів. Температура у Києві вночі 7-9° тепла, вдень близько 20°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°.

29-30 квітня також істотних опадів не очікується, лише вдень 30 квітня пройде невеликий дощ. Температура знизиться вночі 29 квітня до 3-8° тепла, 30 квітня до 1-6° тепла, на поверхні грунту та місцями у повітрі заморозки 0-4°; вдень до 11-16° тепла.

1 травня у столиці та області пройде невеликий дощ, 2 травня без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту, а 2 травня і місцями в повітрі заморозки 0-4°; вдень 8-14° тепла.