У МНС назвали причини пожежі на Шулявці

Причиною пожежі, що сталася 23 квітня цього року на ринку біля станції метро «Шулявська», є необережне поводження з відкритим вогнем невідомих осіб.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у місті Києві Сергій КУКУРУДЗЯК сьогодні на нараді у першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

За його словами, згідно з технічним висновком, найбільш вірогідною версією виникнення пожежі є необережне поводження з відкритим вогнем невідомих осіб.

За словами С.КУКУРУДЗЯКА, всі матеріали дослідження причин пожежі біля метро «Шулявська» передані для подальшого розслідування в райвідділ Шевченківського району для остаточного розслідування та встановлення причин та винуватців пожежі.

С.КУКУРУДЗЯК поінформував також, що в управлінні розглядалась і версія підпалу, однак при обстеженні місця пожежі не було встановлено «предметів, пристроїв та залишків, які могли б використовуватись як засоби підпалу». Він зазначив, що це підтверджує і оперативно-слідча група Шевченківського РОВД.

С.КУКУРУДЗЯК поінформував, що пожежа розпочалась з металокаркасного намету приватного підприємця «Ольга + М», який, як з’ясувалося, був встановлений без погодження в Шевченківській райдержадміністрації та управлінні МНС. За його словами, між наметом та стіною будівлі метрополітену складалось сміття, ящикотара, що дуже швидко загоряється. Крім того, сам намет також виготовлений з легкозаймистого матеріалу. Таким чином, полум`я дуже швидко охопило намет і через сильний вітер та відсутність необхідної вогнегасників швидко розповсюдилось по інших наметах та перекинулось на будівлю метрополітену. За інформацією С.КУКУРУДЗЯКА, гасіння пожежі відбувалось дуже важко через неможливість вільного під`їзду пожежних машин до місця пожежі. 15 хвилин пожежники витратили на те, щоб евакуювати людей з другого поверху кафе. Одна людина була госпіталізована через отруєння чадним газом.