Сьогодні вночі у Києві спалили шість іномарок

Вчора ввечері і сьогодні вночі у двох районах Києва невідомі спалили шість автомобілів, припаркованих біля будинків.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, 7 грудня близько 21.00 до чергової частини міліції надійшла інформація про те, що у Дніпровському районі на вул. Серафімовича, 5 горять автомобілі “Шевроле”, “Рено”, “Хюндай” і “Форд”.

Через п’ять годин подібна інформація надійшла із Солом`янського району з вул. Пулюя, 5а, де загорілися “Тойота” і “Міцубіши”, а також вогнем частково пошкоджено “Ніссан”.

За даними міліції, у всіх випадках вогнем було пошкоджено лакофарбове покриття кузовів, салони і моторні відсіки.

У столичному управлінні МНС зазначили, що, за попередніми висновками експертів, причиною пожеж став підпал.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада у Деснянському районі столиці невідомі також підпалили п’ять автомобілів.