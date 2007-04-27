Остаточна редакція Податкового кодексу буде готова за тиждень

Робоча група з питань підготовки проекту Податкового кодексу вирішила в тижневий термін доопрацювати остаточну редакцію проекту Податкового кодексу для затвердження Кабінетом Міністрів України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

За інформацією прес-служби, 27 квітня Робоча група під головуванням першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА опрацювала підсумки громадського і експертного обговорення проекту Податкового кодексу.

Обговорення відбулося у громадських організаціях, на засіданнях громадських колегій міністерств і відомств, в представництвах міжнародних організацій.

М.АЗАРОВ зазначив, що в ході роботи над проектом та його публічного обговорення робоча група отримала дуже багато пропозицій від громадських організацій, асоціацій платників податків, аналітичних центрів, Національної академії наук, Федерації профспілок України, аудиторських фірм і компаній, консалтингових груп, УСПП, представників крупного, середнього і малого бізнесу.

Лише з 19 по 26 квітня Мінфін отримав більше 350 пропозицій до 17 розділів, зокрема, від Секретаріату Президента України, комітетів Верховної Ради, народних депутатів України, міністерств і відомств, Національного банку. Це яскраво свідчить, наскільки актуальним і необхідним Кодекс є для суспільства, бізнесу, інвесторів.

„Ми не повинні випустити з уваги жодної пропозиції, яка спрямована на поліпшення змісту проекту Кодексу, на удосконалення механізму адміністрування податків, розширення бази оподаткування, підвищення відповідальності як платників податків, так і контролюючих органів”, - підкреслив М.АЗАРОВ.

Найбільше пропозицій отримано до розділу IV - „Податок на доходи фізичних осіб”, розділу XVIII - „Спеціальні податкові режими”, розділу V - „Податок на додану вартість”, розділу VI - „Акцизний податок” та розділу III - „Податок на прибуток підприємств”.

Надійшли зауваження щодо упорядкування норм адміністрування, жорсткої регламентації податкових перевірок, посилення стимулювання процесу оновлення основних фондів на підприємствах, надання пріоритету інвестиційній політиці, удосконалення розділу щодо податку на прибуток підприємств.

У пропозиціях від Секретаріату Президента України зосереджено увагу на питаннях уточнення норм щодо ухилення від сплати податків, функціонування територій пріоритетного розвитку, упорядкування позапланових перевірок.

Враховуючи нові пропозиції і доповнення, які надійшли до робочої групи, вирішено в тижневий термін доопрацювати остаточну редакцію проекту Податкового кодексу для затвердження Кабінетом Міністрів України, повідомили у Мінфіні.