Чорноморський шельф дістанеться переможцеві

Міжвідомча комісія з організації укладення і виконання угоди про розподіл Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря прийняла до розгляду 5 заявок від учасників відповідного конкурсу.

Як передає кореспондент УНІАН з відкритого засідання комісії, що відбувається сьогодні в Українському домі під головуванням першого віце-прем’ера України Станіслава СТАШЕВСЬКОГО, заявки відкриває секретар міжвідомчої комісії Олександр БОГАЧОВ.

До розгляду прийнято заявку компанії «Хант Ойл Компані Оф Юкрейн», спільну заявку компаній «Шелл» та «Ексон Мобіл», заявку «Венко Інтернешнл Лімітед», спільну заявку компаній «Туркі Петролері Ей Оу» та «Альфа Ексуанн Лімітед», ВАТ «Укрнафта».

Як повідомив С.СТАШЕВСЬКИЙ, за результатами ретельного аналізу міжвідомча комісія у місячний термін визначить і подасть до Кабінету міністрів пропозиції щодо визначення переможця конкурсу.

Довідка УНІАН. 14 грудня 2005 року Кабінет Міністрів прийняв постанову, якою затвердив умови проведення конкурсу на право укладення угоди про розподіл продукції (УРП) на Прикерченській ділянці надр континентального шельфу Чорного моря.

17 грудня 2005 року уряд створив робочу групу, якій було доручено у стислі терміни підготувати узгоджений пакет конкурсної документації для проведення конкурсу на право укладення УРП на Прикерченській ділянці.

20 грудня Кабмін своєю постановою затвердив склад міжвідомчої комісії з організації укладення і виконання УРП. Про намір брати участь у аукціоні заявили 15 компаній, серед яких «РосУкрЕнерго», Shell, Exon Mobil, Shevron, Petrobrass та інші. За умови конкурсу, переможець одержує ліцензію на дану ділянку строком на 30 років з правом продовження.

При розподілі продукції Україні належатиме не менше 20% прибуткової продукції у грошовому еквіваленті (до відшкодування інвестором витрат, понесених до отримання товарної продукції), а після відшкодування витрат інвестора частина продукції, яка належатиме Україні, повинна становити не менш як 40% видобутої продукції у грошовому еквіваленті.

Прикерченська ділянка розташована у межах континентального шельфу Чорного моря, в економічній зоні України, у 13-ти кілометрах від берегової лінії Керченського півострова і на відстані 60 кілометрів на південний схід від Сімферополя. Глибина моря в межах ділянки - 70-2000 м.