Затримали вантажний автобус із простроченою піротехнікою

Вантажний автобус, заповнений піротехнічною продукцією на загальну суму понад 40 тис. грн., затримали співробітники міліції в Миколаєві.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю УМВС України у Миколаївській області.

У вантажному відсіку автомобіля було виявлено безліч картонних коробок і поліетиленових мішків із салютними установками і петардами різних моделей. Керував автобусом 22-річний водій, який пред`явив документи на вибухонебезпечний товар. Проте правоохоронці з`ясували, що термін придатності продукції, що перевозиться, давно вийшов. Продукція, яку шахраї намагалися збути на території області, несла пряму загрозу життю і здоров`ю людей.

Працівники прокуратури, податкової служби і міліції на даний час проводять перевірку походження вилученої піротехнічної продукції і встановлюють осіб, причетних до її збуту. За даним фактом складений адміністративний протокол за ст. 195-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.