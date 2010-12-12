Дефіцит держбюджету-2011 прогнозується на рівні 3,1% ВВП

Проектом Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» дефіцит держбюджету пропонується встановити на рівні 38,843 млрд. грн. або 3,1% валового внутрішнього продукту (ВВП).

Про це сказано в законопроекті про бюджет, внесеному Кабінетом міністрів на розгляд Верховної Ради 10 грудня.

Згідно з документом, оприлюдненим на офіційному сайті парламенту, доходи бюджету в 2011 році прогнозуються на рівні 281,464 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 238,581 млрд. грн.

Витрати держбюджету заплановано на рівні 321,949 млрд. грн., у т.ч. витрати загального фонду – 279,127 млрд. грн.

План доходів від приватизації державного майна встановлено на рівні 10 млрд. грн.

Граничний розмір державного боргу, станом кінець року, встановлено на рівні 375,643 млрд. грн. або 30% від ВВП.

Доходи зведеного бюджету прогнозуються на рівні 360 млрд. грн. (зокрема доходи загального фонду – 305,8 млрд. грн.).

Проект бюджету розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,253 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 4,5%, інфляція (грудень до грудня) – 8,9%, фонд оплати праці – 390,8 млрд. грн.