Міліція розкрила подвійне убивство у Ніжині

У Ніжині міліція розкрила подвійне убивство.

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС у Чернігівській області.

Згідно з повідомленням, прийшовши з нічної зміни, батько виявив тіла сина і доньки з ознаками насильницької смерті й викликав міліцію. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Ніжинського міськвідділу міліції та УМВС області. На місці злочину правоохоронці виявили тіла двох людей, мешканці квартири – 25-річного юнака та його 12-річної сестри. Нападник завдав юнакові три колото-різані поранення грудної клітини з пошкодженням легенів та порізав шию. Також у подальшому експерти з`ясували, що вбитого хлопця ще й душили. Зведену сестру хлопця невідомий теж задушив, у неї на шиї експерти виявили сліди механічної асфіксії.

Працівники міліції разом з колегами з прокуратури почали відпрацьовувати різні версії скоєння цього вбивства. Вже за кілька годин оперативники карного розшуку вийшли на 21-річного жителя Ніжина, на причетність якого до злочину вказували речові докази. Молодий чоловік після скоєння злочину намагався втекти з області. Поблизу посту "Вертіївка", де проходить міжнародна автомагістраль, оперативники й затримали чоловіка. Підозрюваний у скоєнні подвійного вбивства дає свідчення.

Враховуючи жорстокість скоєння вбивства та кількість жертв, проти обвинуваченого порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України “навмисне вбивство двох або більше осіб, або малолітньої дитини...", якою передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або довічне ув`язнення.