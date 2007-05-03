МНС: аварія ”Столичного експресу” обійшлася без смертей

Вчора о 22.15 біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району Київської області під час проходження пасажирського поїзда № 168 "Столичний експрес" з 10 вагонів, який прямував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок та перевернулися 5 одиниць составу (1 секція локомотива, порожній вантажний вагон для перевезення автомобілів та 3 пасажирських вагона).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок аварії частково пошкоджено ділянку залізничного полотна та насипу. Загиблих та госпіталізованих немає. Пасажирів поїзду на електропоїзді було доставлено до м. Києва. Рух поїздів по аварійній ділянці припинено. Причина аварії - встановлюється.

Станом на 7.00 3 травня тривають аварійно-відновлювальні роботи.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.