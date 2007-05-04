Колію на місці аварії Столичного експресу досі відновлюють

Станом на 7-у годину ранку 4 травня біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району (Київська область) піднято 2 пасажирських вагони поїзда № 168 "Столичний експрес", який зазнав аварії 2 травня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, крім того розібрано 100 м колії та відновлено 50 м. Тривають ремонтні роботи, до яких залучено аварійні бригади Південно-Західної залізниці, 2 відновлювальні поїзди, 2 автокрани. Для забезпечення протипожежної безпеки під час проведення робіт від МНС залучено 7 осіб та 1 од. техніки.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Як повідомляв УНІАН, біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району 2 травня 0 22.15 під час проходження пасажирського поїзда № 168 "Столичний експрес" з 10 вагонів, який прямував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок та перевернулися 4 пасажирських вагони, 1 порожній вагон для перевезення автомобілів та локомотив. Внаслідок аварії частково було пошкоджено ділянку залізничної колії та насипу. Загиблих немає. Пасажирів електропоїздом було доставлено до станції Київ-пасажирський. На пошкодженій ділянці залізниці проводяться ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за об`їзним маршрутом.