У Криму затримали контрабандиста з прикрасою часів Боспорського царства

В Автономній Республіці Крим співробітники СБУ у взаємодії із митниками попередили протиправну спробу вивезти за межі України золоту прикрасу часів Боспорського царства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Античну нагрудну прикрасу з чистого золота вагою 1 кг 83 г намагався вивезти до Російської Федерації кримський приватний підприємець, приховавши її у купе потягу у спортивній сумці. За попередньою експертною оцінкою, вік вилученого у контрабандиста археологічного шедевра становить більше двох тисяч років. Фахівці наголошують на тому, що прикраса зберегла свій первозданний вигляд, що збільшує її історичну та культурну цінність.

Стосовно контрабандиста слідчими СБУ порушено кримінальну справу за ч.1 ст.201 Кримінального кодексу України. Він утримується під вартою. Слідство триває.