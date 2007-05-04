Під Запоріжжям три години стояли поїзди

Сьогодні вночі на Придніпровській залізниці через обрив контактного дроту на три години припинявся рух на ділянці Запоріжжя Вантажне – Запоріжжя-1.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому територіальному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, обрив стався о третій годині ночі внаслідок виходу з ладу одного з натягувачів контактних проводів на ділянці.

«В результаті події залізничний рух на ділянці Запоріжжя Вантажне – Запоріжжя-1 був припинений в обох напрямках: у північному до 5.30 ранку, в південному до 6.10 ранку», - повідомили в МНС.

За інформацією запорізької дирекції вантажоперевезень Придніпровської залізниці, всі вісім пасажирських складів, які повинні були пройти через ділянку, що виявилася знеструмленою, були пущені в об`їзд через Вольнянськ (за маршрутом Запоріжжя Вантажне – Вольнянськ – Запоріжжя Ліве – Запоріжжя-2 – Запоріжжя-1).

У результаті всі склади прибули на залізничний вокзал Запоріжжя-1 із запізненням на 20-25 хвилин. Серед поїздів, що були вимушені пройти об`їзним шляхом, були три міжнародних рейси (Севастополь-Санкт-Петербург, Москва-Севастополь і Свердловськ-Сімферополь), а також п`ять складів з призначенням по Україні (Сімферополь-Дніпропетровськ, Сімферополь-Харків, Київ-Сімферополь, Ковель-Сімферополь і Львів-Сімферополь).

Зараз енергетики і фахівці Придніпровської залізниці встановлюють причини виходу з ладу натягувача контактних проводів.