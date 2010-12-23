«Роза Вітрів» просить ФДМУ провести відкритий конкурс з продажу МАУ

Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (WINDROSE) заявляє про намір заплатити 492 млн. 900 тис. грн. за державний пакет акцій компанії "Міжнародні авіалінії України" у розмірі 61,58% статутного капіталу компанії, і просить ФДМУ провести відкритий аукціон з продажу МАУ.

Про це йдеться в листі генерального директора авіакомпанії «Роза вітрів» Володимира КАМЕНЧУКА до голови Фонду державного майна України Олександра РЯБЧЕНКА, копію якого передано УНІАН.

Як зазначається в листі авіакомпанії «Роза Вітрів», «нам стало відомо, що Фондом державного майна України було прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій Спільного закритого акціонерного товариства "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України". Приватизації підлягає пакет акцій у кількості 335 тис. простих іменних акцій, сумарною номінальною вартістю 63 млн. 449 тис. грн., що становить 61,58% статутного капіталу товариства. Авіакомпанія "Роза Вітрів" висловлює намір придбати вищезазначений пакет акцій, і заявляє, що готова сплатити Фонду держмайна України за держпакет акцій МАУ суму в розмірі не менше 492 млн. 900 тис. грн., що за курсом НБУ є еквівалентом 62 млн. доларів США».

«Роза Вітрів» наголошує, що її інвестиції в МАУ дозволять покращити рівень надання послуг на ринку авіаперевезень в Україні, що надасть можливість українським авіаперевізникам конкурувати із західними авіакомпаніями. Ця проблема є важливою і актуальною для держави, особливо напередодні проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - зазначається у листі. У «Розі Вітрів» вважають, що сама подія проведення Євро-2012 значно збільшує вартість державного пакета акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

В «Розі Вітрів» вважають, що продаж держпакета акцій авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" повинен здійснюватися відкрито, на конкурсній основі, у відповідності до ст. 15 Закону України "Про приватизацію державного майна".

При цьому В.КАМЕНЧУК нагадує, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму зверненні щодо приватизації до Ради національної безпеки та оборони України висловив основну вимогу до ФДМУ - забезпечення прозорої приватизації та проведення відкритих конкурсів.

У зв’язку з цим «Роза Вітрів» просить ФДМУ здійснювати продаж державного пакета акцій Спільного ЗАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в розмірі 61,58% статутного капіталу товариства на конкурсній основі, шляхом проведення продажу на конкурсі з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

На переконання «Рози Вітрів», за умови проведення аукціону приватизація відбудеться прозоро і відкрито, бо в аукціоні зможуть взяти участь всі зацікавлені особи, державний бюджет отримає максимально можливу суму за продаж держмайна, а авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» зможе знайти ефективного власника.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада п.р. голова Фонду держмайна О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив: ФДМУ вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакета акцій МАУ має становити не менш як 250 млн. грн.

Авіакомпанія «Дніпроавіа» висловила намір придбати держпакет за 516 млн. грн.