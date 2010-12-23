Напередодні Різдва міліція проводить роботу із священниками

В Україні під час Різдвяних богослужінь 6-8 січня, в яких очікується участь близько 7 млн. осіб, забезпечуватимуть порядок більш як 25 тис. міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник начальника Департаменту громадської безпеки МВС України Володимир САЛИМСЬКИЙ.

За його словами, головне завдання міліції під час Різдвяних свят - не допустити будь-яких правопорушень, у тому числі й на релігійному грунті.

В.САЛИМСЬКИЙ повідомив, що по всій країні у більш які 14 тис. культових спорудах плануються Різдвяні богослужіння і, як очікується, в них візьмуть участь до 7 млн. осіб. Найбагатолюдніші богослужіння очікуються у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

За словами В.САЛИМСЬКОГО, щоб не допустити правопорушень і конфліктів на міжконфесійному грунті, міліція проводить роботу з священиками.

"Ми націлили дільничних, щоб вони провели роботу зі священиками, щоб не було конфліктів. Практично в усіх церквах побувають наші співробітники", - сказав він.

В.САЛИМСЬКИЙ також повідомив про заплановані зустрічі правоохоронців з главами релігійних громад, на яких їх попередять про відповідальність за порушення чинного законодавства. Крім того, міліція спільно з представниками МНС планує обстежувати культові споруди на предмет дотримання правил пожежної безпеки.

В.САЛИМСЬКИЙ запевнив, що міліція зробить все необхідне, щоб свято пройшло нормально.