Ще один постраждалий в аварії Столичного експреса потрапив до лікарні

Госпіталізована ще одна людина, яка постраждала в результаті аварії «Столичного експреса» 2 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник генерального директора “Укрзалізниці” Анатолій СЛОБОДЯН.

За його словами, вчора було «додатково госпіталізовано чоловіка 34-х років з переломом носа без зміщення і рваною раною вуха”.

Отже, на сьогодні госпіталізовано троє людей, які постраждали в результаті аварії. Нагадаємо, вчора 11-річного хлопчика, який постраждав під час аварії, було виписано додому.

За даними А.СЛОБОДЯНА, всі постраждалі перебувають у дорожній клінічній лікарні «Укрзалізниці». Він також відзначив, що вчора додатково за медичною допомогою звернулися шестеро людей. Допомогу їм було надано без госпіталізації.

Як повідомляв УНІАН, біля залізничної станції "Росава" Кагарлицького району 2 травня о 22.15 під час проходження пасажирського потягу №168 "Столичний експрес", який прямував за маршрутом Дніпропетровськ-Київ, зійшли з рейок і перевернулися 4 пасажирські вагони, 1 порожній вагон для перевезення автомобілів і локомотив.

З 510 пасажирів, які їхали в «Столичному експресі», за медичною допомогою звернулися 30 людей, з них було госпіталізовано трьох людей.