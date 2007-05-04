Президент України Віктор ЮЩЕНКО розкритикував економічну політику уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на нараді з головами Ради міністрів АР Криму, обласних держадміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

«Не всі процеси, які є в економіці, тішать. Я думаю, надзвичайно серйозною загрозою організації ділової активності, відповідної ділової етики є питання своєчасного відшкодування ПДВ, яке сьогодні вже набуло тих розмірів, які сягають у прострочених активах більше 8 млрд., і нагадує історію, яку Україна мала два роки тому», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зазначив, що дасть окреме доручення Генеральній прокуратурі України вивчити це питання і надати відповідну доповідь.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що його турбує «адресне» відшкодування ПДВ, коли гроші сплачуються тим структурам, які мають “певні політичні схеми”.

Він також зауважив, що це стосується заборони експорту зерна, оскільки це дуже несвоєчасний крок для України, яка збирається вступити до Світової організації торгівлі.

За словами Президента, також залишається проблемним питання приватизації. Зокрема, це стосується Луганського тепловозобудівного заводу, приватизація якого здійснена непрозоро і непублічно. При цьому він підкреслив, що такий спосіб приватизації є непоодиноким.

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що сьогодні здійснюються рейдерські атаки на об’єкти державної і приватної власності.

Крім того, В.ЮЩЕНКО сказав, що багато статей бюджету не виконуються – це стосується як соціальних програм, так і програм підтримки мови, національного книговиробництва та інших.