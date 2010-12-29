Скупники овочів прив'язали чоловіка до дерева і порізали ножами

На Волині затримали двох зловмисників, які вивезли місцевого жителя у лісозмугу і, прив’язавши до дерева, завдали йому ножових поранень. Ними виявилися мешканці Черкащини, які скуповували у волинян моркву та картоплю.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, непритомного оголеного чоловіка із численними ножовими пораненнями випадково виявив житель села Велимче у лісосмузі поблизу смт Ратне.

Як з’ясували правоохоронці, потерпілим виявився 21-річний місцевий житель.

Слідчий Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області капітан міліції Василь МИХАЛЬЧУК розповів, що причиною такого злочину “стала помста”. Того вечора потерпілий, бувши у стані алкогольного сп’яніння, прорізав у одній з автівок перекупників шини. Останні ж у свою чергу вирішили провчити зловмисника – силоміць заштовхали його до автомобіля та вивезли за 40 кілометрів від селища у лісосмугу. Там прив’язали його до дерева, роздягнули, завдали кілька ножових поранень та зникли у невідомому напрямку. Стікаючого кров’ю потерпілого виявив місцевий житель. Він одразу повідомив міліцію та викликав бригаду швидкої допомоги.

Того ж дня зловмисників затримали у місті Ковелі. Під час обшуку у багажному відсіку однієї з автівок правоохоронці виявив скривавлені речі потерпілого. Затримані громадяни були доставлені до Ратнівського РВ УМВС України у Волинській області.

Підозрювані своєї вини не визнають. Кажуть тільки, що хотіли провчити хлопця. Не мали на меті його вбивати.

Потерпілий перебуває у лікарні. Медики розцінюють його стан як стабільний.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 146 ч.2 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що передбачає позбавлення волі строком до п’яти років. Триває досудове слідство.