На американських підводних човнах заборонили палити

Заборона на паління на американських підводних човнах набула чинності.

"Недавнє дослідження виявило, що незважаючи на всі технології очищення повітря, в атмосфері субмарин на глибині скупчується неприпустима кількість диму. Єдиний спосіб знизити ризик для некурців - це заборонити куріння на всіх підводних човнах", - йдеться в прес-релізі командувача підводним флотом в Норфолку (штат Віргінія) віце-адмірала Джона Доннеллі.

Пентагон оголосив про нововведення ще 8 квітня, уточнює РІА "Новости". Відтоді велася підготовка курців-підводників (а їх більше 40% з 13 тисяч осіб) до нововведень, діяли спецкурси боротьби з палінням, видавали нікотинову жуйку і нікотинових пластирів, вводили обмеження на кількість людей у "курилках" і на час, проведений там.

Багато військовослужбовців кажуть, що відмова від куріння буде дуже важкою.

"У нас робота, пов`язана з сильними стресами. Наш екіпаж тяжко працює від 12 до 18 годин в день, і паління для моряків - спосіб розслабитися. Деякі вже кажуть, що не хочуть служити на субмаринах через заборону на паління", - повідомив журналістам головний інженер підводного човна Rhode Island.

На деяких субмаринах заборона на куріння вже введена: на підводному човні Michigan палити не можна з 27 липня. Дату і час вибрали відповідно до номера підводного човна - 727. Крім того, тоді човен стояв у порту, й це, на задум командування, давало можливість військовослужбовцем спокійно кинути палити у відпустці і повернутися на роботу морально і фізично готовими до змін.

Пентагон 16 років тому заборонив палити в усіх будівлях, що належать збройним силам, а також у трюмах кораблів. На палубах кораблів палити дозволено.