Пластуни передали Віфлеємський вогонь громаді Луцька

Луцькі пластуни передали Віфлеємський вогонь громаді міста. Урочиста передача вогню відбулася у Свято-Троїцькому Кафедральному соборі Луцька.

Як розповіли в міському осередку Національної скаутської організації України «Пласт», цей Вогонь є символом тепла, миру та злагоди і традиційно розповсюджується напередодні Різдва Христового скаутами всієї Європи.

Крім того, до Різдва Христового, 7 січня, пластуни розноситимуть Вогонь по дитячих притулках, лікарнях, щоб ті, хто перебувають далеко від своїх родин, напередодні свята могли відчути тепло Віфлеємської зірки. Вогонь також буде зберігатись у кількох церквах міста, щоб всі бажаючі могли взяти його собі на Святвечір.