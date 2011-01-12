Як змінилися ціни (по областях)

У грудні 2010 року проти листопада (окрім Хмельницької області, де спостерігалася дефляція 0,1%) і загалом у 2010 році у всіх областях України зафіксована інфляція.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, лідерами зростання споживчих цін за підсумками грудня 2010 р. стали Дніпропетровська і Донецька області - 1,3%, місто Київ і АР Крим - 1,1%, місто Севастополь - 1,2%.

З початку року (грудень 2010 року проти грудня 2009 року) у всіх областях України зафіксована інфляція, при цьому споживчі ціни найбільше виросли в Севастополі - на 12,8%, Херсонській області - 10,6%, Одеській і Луганській областях - 10,5%, Донецькій області - 10,3%. Найменше ціни зросли у Вінницькій - 7%, Київській - 7,9%, Волинській - 8,1%, Чернівецькій - 8,2% - областях.

Лідерами зростання цін на продукти харчування і безалкогольні напої в грудні стали: місто Севастополь і Донецька область - 1,8%, АР Крим - 1,6%, Запорізька і Сумська області - 1,5%. Найменше ціни зросли у Волинській, Житомирській, Черкаській областях - 0,2%. У Хмельницькій області зафіксоване зниження цін - на 0,2%.

Лідерами зростання цін на продукти харчування й безалкогольні напої в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Донецька - 13,3%, Херсонська - 12,2%, Одеська - 11,8% - області і м.Севастополь - 13,1%.

Алкогольні напої і тютюнові вироби в грудні проти листопада найбільше подорожчали в Донецькій обл. - 2,3%, Київській обл. - 1,6%, АР Крим - 1,2%, м. Київ - 1,1%. В Івано-Франківській і Сумській областях ціни не змінилися, в Харківській і Житомирській областях зафіксовано зниження цін - на 0,2%.

Лідерами зростання цін на алкогольні напої й тютюнові вироби в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Херсонська - 27%, Луганська - 26,4%, Запорізька - 25,7% - області і АР Крим - 27,9%.

Ціни на одяг і взуття в грудні найбільше зросли в Дніпропетровській області - на 0,6%, Херсонській, Луганській, Одеській, Чернігівській - 0,4% - областях. У Волинській, Київській, Львівській, Тернопільській, Черкаській і Чернівецькій областях ціни не змінилися. У Хмельницькій області зафіксовано зниження цін на 0,3%, в АР Крим, Рівненській і Сумській областях - на 0,1%.

Лідерами зростання цін на одяг і взуття в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Херсонська і Закарпатська області - 5,3%, Полтавська область - 5,2%, Одеська область - 4,8%. У Кіровоградській області зафіксовано зниження цін на 0,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в грудні до листопада найбільше подорожчали в Дніпропетровській області - 2,1%, Херсонській області - 1,4%, Миколаївській області - 1%. Зниження цін зафіксоване лише у Рівненській й Івано-Франківській областях - на 0,1% і 1% відповідно. У Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській областях, а також у містах Київ і Севастополь ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Київська - 18,8%, Сумська - 17,9%, Запорізька - 16,9% - області, а також місто Севастополь - 33,6%.

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в грудні 2010 р. до листопада найбільше зросли в Дніпропетровській і Луганській областях - 0,7%, Херсонській області - 0,6%. Зниження цін зафіксоване у Вінницькій - 0,4%, Хмельницькій - 0,7%, Чернівецькій - 0,1% - областях. У Житомирській, Закарпатській, Миколаївській областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на предмети домашнього вжитку, побутову техніку і поточне утримання житла в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Дніпропетровська - 3,1%, Одеська - 2,8%, Чернігівська - 2,3% - області. Зниження цін за підсумками року зафіксоване у Вінницькій - 0,6%, Закарпатській - 0,3%, Запорізькій - 0,5%, Хмельницькій - 1,2%, Чернівецькій - 1,3% - областях.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в грудні стали Тернопільська область - 1%, Запорізька область - 0,8%, Дніпропетровська область і місто Київ - 0,6%. Зниження цін зафіксоване в Хмельницькій - 0,4%, Одеській - 0,5%, Закарпатській - 0,2%, Житомирській - 0,1% - областях. У Харківській області ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги охорони здоров`я в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Чернігівська - 10%, Луганська - 8,9%, Рівненська - 8,6% - області, а також місто Київ - 9,1%. Зниження цін зафіксоване лише у Вінницькій області - 0,9%.

У грудні до листопада у всіх областях зафіксоване зростання цін на послуги транспорту. Найбільше ціни зросли у Хмельницькій - 3,2%, Закарпатській - 2,4%, Дніпропетровській - 2% - областях, АР Крим - 2%, м. Київ і м. Севастополь - на 2,2% і 3,1% відповідно.

Лідерами зростання цін на послуги транспорту в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Чернівецька - 13%, Кіровоградська - 9,7%, Хмельницька - 8,6% - області, а також м.Севастополь - 13%.

Ціни на послуги зв`язку в грудні проти листопада знизилися в 10 областях країни, АР Крим і місті Севастополь, у середньому на 0,1%. Зростання цін зафіксоване тільки в Кіровоградській області - 0,1%. У 13 областях і Києві ціни не змінилися.

За підсумками 2010 року у всіх областях України зафіксовано зниження цін на послуги зв`язку, найзначніше в Чернігівській - 12%, Донецькій - 10,6%, Хмельницькій - 10,4% - областях.

Ціни у сфері відпочинку і культури в грудні проти листопада найбільше виросли в Херсонській області - 1,8% і місті Києві - 0,7%. Зниження цін зафіксоване у Вінницькій - 0,2%, Хмельницькій - 0,7% і Чернівецькій - 0,1% - областях, а також у місті Севастополь - 0,2%. В Івано-Франківській, Київській, Тернопільській і Черкаській областях ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін у сфері відпочинку і культури в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Дніпропетровська - 6,8%, Сумська - 5%, Миколаївська - 4,5% - області. Зниження цін зафіксоване в Черкаській - і Вінницькій областях - 0,1% і 1% відповідно.

Вартість освіти в грудні до листопада практично не змінилася. Зростання цін зафіксоване в шести областях і місті Севастополь (на 1,8%). У Сумській області зафіксовано зниження цін на 0,1%. У 18 областях України вартість освіти не змінилася.

Лідерами зростання вартості освіти в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Дніпропетровська - 15,6%, Львівська - 14,9%, Одеська - 14,8% - області.

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні до листопада найбільше зросла в Кіровоградській області - на 1,1%, у Луганській і Одеській областях і місті Київ - 0,8%. У Львівській, Миколаївській, Хмельницькій областях і місті Севастополь ціни не змінилися.

Лідерами зростання цін на послуги ресторанів і готелів в 2010 році (грудень 2010 року до грудня 2009 року) стали Чернігівська - 11,7%, Луганська - 11,2% і Рівненська - 10,3% - області.