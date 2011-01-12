У Сумах заборонили магазинам працювати цілодобово

Виконавчий комітет Сумської міської ради заборонив цілодобову роботу всіх магазинів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене на засіданні 11 січня.

Згідно з цим рішенням, відтепер цілодобовий режим роботи встановлюється лише для об`єктів торгівлі (послуг), розміщених на території автозаправних станцій, і об`єктів з цілодобовим режимом роботи (готелі, залізничний вокзал), а також підприємств ресторанного господарства за умови відсутності скарг від населення і своєчасної сплати місцевих податків і зборів.

Виконком міськради вніс також зміни у Положення про порядок упровадження торгової діяльності і надання послуг на території м. Суми.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Сумського міського голови Ірина ДЯДЕНКО, рішення виконкому було ухвалене на підставі Статуту м. Суми, Закону України "Про тишу" через численні скарги жителів обласного центру.

"Проте, якщо деякі підприємці не погодяться з таким режимом роботи, то я передбачаю судові позови із цього приводу до міської влади", - сказала І.ДЯДЕНКО.