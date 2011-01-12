У центрі Львова обстріляли пішохода

У центрі Львова невідомий чоловік обстріляв із пневматичної зброї 27-річного львів‘янина, завдавши йому поранення обличчя.

Про це повідомило УНІАН джерело у Головному управління МВС України у Львівській області.

За словами співрозмовника агентства, до правоохоронців надійшло повідомлення з лікарні швидкої допомоги Львова про те, що до них за медичною допомогою звернувся 27-річний житель Левандівки, у якого 11 січня близько першої години ночі на площі Двірцевій невідомий вистрелив з пневматичної зброї, спричинивши наскрізне поранення нижньої губи і втік з місця події на іномарці.

Ведеться розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень.