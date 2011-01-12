На Луганщині СБУ накрила нарколабораторію

У Луганській області співробітники СБУ припинили діяльність організованої злочинної групи, яка займалася незаконним виготовленням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу – ацетильованого опію.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, наркоділки виготовляли ацетильований опій у звичайній квартирі, там і зберігали його для подальшого продажу наркозалежним мешканцям Луганська та області.

За день зловмисники виготовляли та реалізовували 250-300 мілілітрів ацетильованого опію. На «чорному» ринку 1 мл цієї речовини коштує близько 35 грн., 1 доза становить у середньому від двох до чотирьох мілілітрів. Отже, денний прибуток наркоділків обчислювався тисячами гривень.

Співробітники СБУ затримали на «гарячому» всіх членів кримінального формування під час реалізації чергової партії наркотику.

У приміщенні нарколабораторії співробітники СБУ виявили близько 10 літрів готового до продажу ацетильованого опію (це понад 5 тисяч доз), численну кількість екстракційного опію, хімічні препарати, з яких виготовлялося наркозілля, та кошти, виручені від реалізації опію.

За фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, а також незаконного збуту наркотичних засобів організованою злочинною групою (ст. 307 Кримінального кодексу України) Службою безпеки України стосовно правопорушників порушено кримінальну справу. За цей злочин законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

На період слідства двоє членів злочинної групи перебувають у Луганському слідчому ізоляторі, для третього обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.