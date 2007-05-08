Рудьковський: Ющенко саботує роботу транспортної галузі

“Непідписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ необхідних для розвитку транспортної галузі нормативно-правових актів є саботажем”, - заявив міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, коментуючи “некомпетентні заяви Президента українським телеканалам”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства транспорту та зв’язку України, переданому УНІАН.

«Мінтрансзв’язку разом з народним депутатами підготувало 4 закони, які Верховна Рада прийняла: по розвитку доріг, аеропортів і будівництву авіаційної техніки, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. – Проте в результаті підписання Президентом неконституційних указів жоден з цих законів не підписаний і ми фактично зупинилися».

Міністр наголосив, що Міністерство транспорту та зв’язку України постійно займається своєю роботою та працює над реалізацією стратегічно важливих для транспортної галузі України завдань. «Ми ж в міністерстві займаємось стратегічними питаннями, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. – Питання, які ставляться щодо безпеки на транспорті в авіаційній галузі, на залізниці, на морі – ми вирішуємо постійно».

Так, за словами міністра, після інциденту з літаком Ту-154 в Донецькій області, було розроблено конкретний план заходів щодо підвищення безпеки польотів, підвищено вимоги до літаків та технічного обслуговування, регламентних робіт. «Усе це ми зробили, не чекаючи тих подій, які відбулися 2 травня, - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. - Зараз я замість того, щоб займатися стратегічними питаннями, майже щодня проводжу наради, збираю фахівців для того, щоб підвищити рівень безпеки та протидію терористичним актам на транспорті». Зокрема, для підвищення безпеки на залізничному транспорті фахівці “Укрзалізниці” почали здійснювати нічне чергування, прийнято рішення про обмеження доступу сторонніх осіб на об’єкти транспорту, виключено відвідування іноземцями транспортних об’єктів без супроводу тощо.

«Саме Президент на сьогоднішній день саботує роботу виконавчої влади, - наголосив М.РУДЬКОВСЬКИЙ. - Йде спланована методична робота по дискредитації виконавчої влади та блокування її роботи».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловився за відставку міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Коментуючи заяви міністра про теракти, зокрема, з поїздом «Столичний експрес», В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов`язки, бере участь в акціях на Майдану Незалежності.

«Ви знаєте, коли міністр транспорту в розпал ремонтних робіт бере відпустку і ходить по площах, у цій країні буде безлад і не тільки на залізничних коліях», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО порадив урядовцям виконувати свої безпосередні обов`язки, «і не намагатися сидіти на двох стільцях. Такі міністри ніколи не будуть ефективними, і те, що відбувається на транспорті, це вже десяте попередження нації. Таким міністрам місце давно у відставці».