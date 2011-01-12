Під час пожежі загинула дворічна дитина

У місті Брянка Луганської області під час пожежі у приватному будинку загинула залишена без нагляду дворічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, напередодні 25-річна власниця будинку пішла у дитячий садок забрати 4-річну доньку, залишивши вдома самого дворічного сина. Повернувшись за годину, жінка побачила, що всередині будинку почалась пожежа. Викликані на місце рятувальники МНС виявили в будинку сильно обгоріле тіло хлопчика.

За фактом пожежі проводиться слідство.