Під час пожежі загинула дворічна дитина
21:14, 12 січня 2011Суспільство
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Трагедія на Луганщині
У місті Брянка Луганської області під час пожежі у приватному будинку загинула залишена без нагляду дворічна дитина.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, напередодні 25-річна власниця будинку пішла у дитячий садок забрати 4-річну доньку, залишивши вдома самого дворічного сина. Повернувшись за годину, жінка побачила, що всередині будинку почалась пожежа. Викликані на місце рятувальники МНС виявили в будинку сильно обгоріле тіло хлопчика.
За фактом пожежі проводиться слідство.
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