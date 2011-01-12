Прикордонники затримали наркокур'єрів

Співробітники прикордонного пункту пропуску "Ізмаїльський морський торговий порт" виявили під час огляду кают угорського теплоходу "Вац" психотропні таблетки.

Як уточнили УНІАН у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, партія таблеток "Медазепам Q" у кількості 100 штук була виявлена, зокрема, в каюті 3-го помічника капітана судна.

Практично одночасно прикордонники затримали наркокур‘єра, який перевозив в автобусі міжнародного сполучення "Москва-Кагул" таблетки психотропної дії "Реліум".

Психотропні засоби, які незаконно перевозилися, вилучені, правопорушники притягуються до відповідальності згідно з вимогами чинного законодавства.