Прикарпатський музей Бандери почав видавати "Наукові записки"
Щорічник стимулює дослідницьку роботу
Вийшов перший випуск «Наукових записок» Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери, повідомляє Радіо Свобода.
Тут зібрані наукові статті співробітників музею та його філій у Косові, Старому Угринові, Княгиничах.
У першому випуску збірника, зокрема, висвітлені проблеми вивчення історії боротьби ОУН, УПА в музеях, діяльності «Просвіти», організації військового вишколу Української повстанської армії на теренах Прикарпаття, процесів над ОУН.
Окремі розвідки стосуються життя і діяльності Степана Бандери, інших героїв визвольної боротьби – Юліана Матвіїва, Олекси Перегіняка, Михайла Горбового, жінок-політв’язнів Косівщини тощо.
На думку укладачів збірника, такий щорічник стимулюватиме пошукову та дослідницьку роботу музеїв визвольної боротьби, краєзнавців, допоможе аргументованіше й об’єктивніше вивчати історію українського визвольного руху.