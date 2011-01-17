У Києві будуть народні гуляння з нагоди Водохреща

08:49, 17 січня 2011
Суспільство
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Воду святитимуть в усіх районах

У Києві на Водохреща 19 січня загальноміські святкування відбуватимуться на Оболонській набережній біля Свято-Покровського собору Української православної церкви (вул. Прирічна, 5-а) та у парку культури і відпочинку «Гідропарк».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Після урочистої частини у місцях святкування відбудуться народні гуляння.

Крім того, у всіх районах столиці біля водойм християнські релігійні організації здійснять чин освячення води.

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