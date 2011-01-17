У Львові страйкують маршрутники: вимагають підняти плату за проїзд

Сьогодні перевізники Львова розпочали страйк з вимогою підвищити плату за проїзд у маршрутних таксі до 2,5 грн. Зранку на маршрути не виїхало більше 50 автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Асоціації вільних профспілок автотранспортників України Андрій КОРЧИНСЬКИЙ повідомив журналістам, що біля львівського ринку «Галицьке Перехрестя» зібралися перевізники з різних маршрутів, їхня кількість постійно зростає.

«З різних автобусних маршрутів ми виділили певну кількість машин, решта продовжують здійснювати перевезення. Ми не хочемо створювати незручності для пасажирів. Щодня кількість учасників страйку, очевидно, буде збільшуватися. Якщо не буде конструктивного діалогу з владою, тоді будемо йти на оголошення загальноміського страйку», – зазначив А.КОРЧИНСЬКИЙ.

За його словами, на зборах перевізників було прийнято рішення не їхати під стіни міської ради, мотивуючи це тим, що влада з ними не рахується. Автобуси базуватимуться біля ринку «Галицьке перехрестя».

Як зазначив А.КОРЧИНСЬКИЙ, рентабельний тариф для перевізників повинен бути не нижче 2,5 грн.

«Це ціна, яка дозволяє утримувати у нормальному технічному стані транспортні засоби та виплачувати заробітну плату водіям. За 2 гривні, собі у збиток, ніхто з перевізників їздити не буде», – заявив він.

«Піднімати тариф відразу до 2,5 грн – важко для населення і невигідно для влади, тому ми погоджуємося на компроміс, коли тариф підніматимуть поступово. Таке рішення має бути прийняте на виконкомі, щоб перевізники мали відповідні документи і знали, що буде завтра», – наголосив А.КОРЧИНСЬКИЙ.

Як повідомила на брифінгу директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Наталія ПАВЛЮК, з перевізниками, які сьогодні розпочали страйк, міська рада не укладала угоди. За її словами, міські маршрути участі у страйку не беруть.

«Страйк для мене незрозумілий. Думаю, усі бачать, що міська влада іде частково назустріч перевізникам і розуміє, що дійсно є підвищення цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини. Але, з іншого боку, повинні і перевізники розуміти, що ми не можемо негайно підвищити на таку суму тарифи. Щодо сьогоднішнього стайку, то мені відомо, що страйкують маршрути №42, 54 і 38. Маршрут №38 - це обласний маршрут, з маршрутами №42 і 54 в мерії угоди немає. Вони наймають у субпідряд приватних осіб, які мають транспортні засоби. Я вже переговорила з керівниками цих маршрутів, і вони вже всі працюють», – зауважила Н.ПАВЛЮК.

За її словами, підвищення вартості проїзду до 2,5 грн. було б великим навантаженням на жителів міста. Крім того, щоб затвердити тариф, розглядаються усі витрати – зарплата, нарахування на зарплату, паливно-мастильні матеріали, амортизаційні витрати за купівлю нових автобусів, тобто так формується вартість проїзду.

Як повідомлялось, 14 січня виконавчий комітет міськради Львова переніс розгляд питання про коригування тарифів на проїзд у громадському транспорті у зв’язку з тим, що директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури перебувала у Києві. Вартість перевезення має зрости до 2 грн., таку ціну погодив Антимонопольний комітет.

У Львові - 74 діючих маршрути, які обслуговують 22 підприємства перевізників. Вартість проїзду у маршрутному таксі у Львові на даний час становить 1 грн. 75 коп.