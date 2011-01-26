Кримінального «Принца» позбавили українського громадянства

Рішенням Головного управління МВС України в Харківській області скасовано громадянство України громадянину Грузії Ч. - «злодію в законі», відомому в кримінальному світі на прізвисько «Принц».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Міліцією встановлено факт неправомірного набуття ним громадянства України внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей.

Як повідомлялося, кримінального авторитета на прізвисько «Принц» затримали нещодавно в Києві працівники ГУБОЗ МВС спільно зі столичним УБОЗ. У нього при огляді оперативники виявили поліетиленовий пакет з сухою порошкоподібною речовиною, що, за попереднім висновком, є важким наркотиком, та паспорт громадянина України.

Також, за наявною інформацією, дана особа контролювала діяльність декількох ОЗГ, що спеціалізуються на скоєнні крадіжок з квартир та автотранспорту, а також намагалась встановити контроль за постачанням та збутом наркотичних речовин на території ряду областей України.

Нині відносно «злодія в законі» порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.