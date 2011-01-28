СБУ затримала колишнього в.о. голови Держкомрезерву

Головне слідче управління Служби безпеки України затримало колишнього виконуючого обов`язки голови Державного комітету України з державного матеріального резерву (Держкомрезерв) Віталія НІКІТІНА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, В.НІКІТІНА затримано як підозрюваного в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за фактами розкрадання державних коштів на суму понад 7 млрд. грн., зокрема виявлених міжнародними аудиторськими організаціями під час перевірки використання урядом України бюджетних коштів у 2008-2009 роках і в першому кварталі 2010 року.

Колишньому в.о. голови Держкомрезерву інкримінується розкрадання державних коштів на суму 243 млн. грн.