У райвідділі помер чоловік, який відбував адмінпокарання

У Житомирській області на подвір’ї райвідділу внутрішніх справ помер 37-річний чоловік, який відбував адміністративне покарання за скоєння дрібного хуліганства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, він помер під час надання лікарями медичної допомоги. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок хвороби легенів.