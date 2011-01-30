У райвідділі помер чоловік, який відбував адмінпокарання
12:14, 30 січня 2011Суспільство
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Повідомлення з Житомирщини
У Житомирській області на подвір’ї райвідділу внутрішніх справ помер 37-річний чоловік, який відбував адміністративне покарання за скоєння дрібного хуліганства.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, він помер під час надання лікарями медичної допомоги. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок хвороби легенів.
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