У райвідділі помер чоловік, який відбував адмінпокарання

12:14, 30 січня 2011
Суспільство
3220 0

Повідомлення з Житомирщини

У Житомирській області на подвір’ї райвідділу внутрішніх справ помер 37-річний чоловік, який відбував адміністративне покарання за скоєння дрібного хуліганства.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, він помер під час надання лікарями медичної допомоги. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок хвороби легенів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter