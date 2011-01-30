У поїзді Одеса-Петербург знайшли 11 срібних монет

Контрабандному вивезенню з Одеси до Санкт-Петербурга партії монет з дорогоцінних металів запобігли працівники Державної митної служби.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, «під час огляду багажу в громадянина Росії була виявлена серед особистих речей партія незадекларованих срібних із золотими вставками монет. Усього в пасажира потягу «Одеса - Санкт-Петербург» виявлено 11 монет з дорогоцінних металів загальною вартістю 60 тис. грн., які він намагався незаконно перемістити через кордон України».

Складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України. Монети вилучені.