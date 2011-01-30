МЗС про Єгипет, турфірми та 6 тисяч туристів, які вже там
Наполегливо рекомендує утриматися
Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту.
На цьому сьогодні наголосив прес-секретар МЗС Олександр ДІКУСАРОВ.
Зокрема, зовнішньополітичне відомство рекомендує утриматися від поїздок до Каїра, Олександрії та Суецу, а також на курорти Єгипту до стабілізації ситуації.
"Ми також переконані, що туристичні компанії, які пропонують громадянам України відвідати Єгипет з туристичною метою, повинні в обов`язковому порядку інформувати їх про нестабільну ситуацію в цій країні", - зауважив речник МЗС.
На сьогодні в Єгипті перебувають 6 з половиною тисяч українських туристів, з них 3 тисячі - в Хургаді.
Прес-секретар МЗС наголосив, що всі вони можуть звертатися за телефоном у посольство України в Каїрі. Втім, на сьогодні не зафіксовано звернень українців до посольства України в Єгипті та МЗС.
В департаменті консульської служби МЗС України цілодобово працює лінія: (044) 238-16-57.