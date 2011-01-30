За отримання хабара затримано працівників облуправління екології

У Херсоні за отримання хабара в 39 тис. грн. затримано чотирьох працівників обласного управління екології на чолі з виконувачем обов`язки начальника.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, зокрема, серед затриманих – виконувач обов`язки начальника управління Володимир ГРИЩЕНКО.

Також, за інформацією джерела, серед затриманих один з начальників відділу, юрист і водій управління. Хабар передавався за вирішення земельного питання, проте, подробиць джерело не повідомило.

Всі затримані перебувають у місцевому СІЗО, але за останніми даними, для В.ГРИЩЕНКА було змінено запобіжний захід на підписку про невиїзд.

Розслідування за фактом отримання хабара вказаними особами триває.

Нагадаємо, що В.ГРИЩЕНКО був призначений в.о. начальника облуправління екології в Херсонській області наказом Мінприроди від 8 грудня 2010 року.