Одеському оркестру бракує грошей на дорогу

Національний Одеський філармонічний оркестр може зірвати програму престижного міжнародного концерту через відсутність фінансової підтримки місцевої влади на оплату проїзду музикантів з Одеси до німецького Кельна, де заплановано виконання оркестром симфоній композиторів Рахманінова і Чайковського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції художній керівник і головний диригент оркестру, заслужений артист України Хобарт ЕРЛ. Він уточнив, що музикантам «не вистачає 5 тисяч євро для здійснення поїздки в лютому, щоб взяти участь на запрошення німецьких організаторів концерту за участю кращих симфонічних оркестрів».

«Оркестр опинився в досить пікантній і гарячій ситуації, - зазначив Х.ЕРЛ, - оскільки ми погодилися виконати в Кельні. Близько 80 відсотків вартості поїздки сплатить німецька сторона, але не вистачає коштів, щоб здійснити поїздку. Зверталися за підтримкою і в міськвиконком, і до губернатора. Всі обіцяють допомогти. Але я бачу, що влада не розуміє, яке це для нас і міста має значення».

За словами Х ЕРЛА, зараз оркестр намагається знайти приватних спонсорів, тому що упевнені: якщо не виступлять – це буде серйозним ударом по іміджу Одеси на міжнародній арені.

«Якщо відмінимо наш єдиний концерт в Німеччині, де виступають кращі оркестри з різних країн, то вже через день про це знатимуть у всьому світі, що зробить місту погану рекламу», – підкреслив диригент оркестру.

Зараз музиканти продовжують працювати над новими програмами, які незабаром будуть представлені одеській аудиторії. Готують для цінителів музичного мистецтва три видатні твори відомих композиторів: Третю симфонію Шуберта, Камерну симфонію Дмитра Шостаковича і Адажіо для струнних Семюеля Барбера.

Нагадаємо, Національний одеський філармонічний оркестр був заснований як симфонічний оркестр Одеської філармонії в 1937 році. З оркестром виступали такі диригенти і солісти, як Давид Ойстрах, Євген Кисін, Еміль Гилельс, Натан Рахлін, Юрій Темірканов, Курт Зандерлінг, Арвід і Маріс Янсонси.

З 1991 року колектив музикантів очолює громадянин США Х.Ерл. У 1993 році розпорядженням Кабінету Міністрів України оркестр одержав статус державного, а пізніше - Національного. У 1994 році Х.Ерл, перший з іноземців, був удостоєний звання "Заслужений артист України".