Затриманий з 4 пістолетами, повідомив, що отримав їх у спадщину

На Сумщині на приватному подвір`ї в селищі Вороніж Шосткінського району співробітники кримінального розшуку виявили цілий арсенал зброї, що належав 56-річному місцевому жителю.

Як передає кореспондент УНІАН, за повідомленням сектора зв’язків з громадськістю Шосткінського міського відділу міліції, під час проведення оперативно-профілактичної операції під умовною назвою «Зброя» оперативники отримали інформацію про незаконне зберігання вогнепальної зброї. Під час огляду одного гаражного приміщення правоохоронці знайшли 116 патронів до вогнепальної зброї, 2 пістолети в розібраному вигляді, 2 револьвери, предмет, схожий на вибухівку, та детонатор. Весь арсенал було сховано між запчастинами до автомобіля.

Наразі господар гаражу перебуває в слідчому ізоляторі за злочин, який він скоїв раніше. Чоловік розповів правоохоронцям, що зброю отримав у спадок від покійного батька.

Всю зброю вилучено та направлено на експертизу для дослідження.

За цим фактом правоохоронці порушили кримінальну справу за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України («незаконне поводження зі зброєю»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.