Акімова: низькі бізнес-рейтинги України - це залишок старих часів

Перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина АКІМОВА сподівається, що Україна поліпшить свої позиції в рейтингах, що оцінять легкість ведення бізнесу в країні за підсумками 2011 року.

Про це вона заявила в ефірі 5-го каналу, коментуючи показники рейтингів, згідно з якими позиція України за легкістю ведення бізнесу залишається достатньо низькою.

«Всі рейтинги «Дуїнг бізнес» готуються, як правило, у середині поточного року, і по суті відображають ситуацію за рік до того. Основні зміни, які відбувалися в Україні, припали на другу половину 2010 року, і я упевнена, що вони знайдуть своє віддзеркалення в рейтингу України наступного року», - сказала І.АКІМОВА.

Зокрема, позитивного впливу на ведення бізнесу, а отже і на рейтинг, на її думку, нададуть зміни до закону про держзакупівлі, прийнятий закон про енергоринок, Податковий і Бюджетний кодекси, а також пакет законів щодо дерегуляції.

Нагадаємо, що 19 січня низка ЗМІ повідомила, що згідно звіту Political Risk Atlas 2011, підготовленому британською консалтинговою компанією Maplecroft, за підсумками 2010 року в Україні погіршилися показники корпоративного управління і макроекономічної стабільності, дотримання прав людини в роботі правоохоронних органів і критично знизився рівень освіти. Крім того, збільшився ступінь держрегулювання бізнесу.

Разом з тим, за рахунок чинників "стресостійкість грома­дян" і "зниження рівня те­ро­ри­сти­ної небезпеки" в антирейтингу-2010 Україна поліпшила проти 2009 року свою інвестиційну привабливість і перемістилася з 62-го на 74-е місце (із 196), опинившись між Буркіна-Фасо (73-я) і Республікою Східний Тимор (75-а).