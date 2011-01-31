У Києві затримали трьох «гастролерів», які грабували квартири

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у місті Києві затримали учасників організованої злочинної групи з міжнародними зв’язками, які спеціалізувалися на квартирних крадіжках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, складалася дана ОЗГ з трьох раніше засуджених уродженців Російської Федерації, які тимчасово перебували у Києві.

Встановлено, що організована злочинна група відноситься до категорії «гастролери» і на території столиці вчиняла квартирні крадіжки шляхом пошкодження серцевини замків на дверях. Також зловмисники віджимали металево-пластикові вікна та проникали в оселі.

Під час затримання зловмисники вчинили опір працівникам міліції.

Відносно фігурантів Голосіївським РУГУ МВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Слідство триває.