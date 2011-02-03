Жителя Криму підозрюють у розбещенні восьми дітей

Прокуратура направила в Євпаторійський міський суд кримінальну справу за підозрою жителя Криму в розбещенні восьми дітей.

У матеріалах справи фігурує 17 епізодів, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму.

Звинувачуваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, співробітники міліції в листопаді 2010 року затримали в Євпаторії 32-річного жителя Севастополя, який, маючи досвід роботи викладачем, легко знайомився з хлопчиками, під різними приводами заводив їх у безлюдні місця, де задовольняв статеву пристрасть неприродним способом. Спочатку були встановлені сім постраждалих. Більшість - із сімей, де відсутні батьки. У січні було виявлено нові епізоди розпусних дій, скоєні в 2008-2010 роках.