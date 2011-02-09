Лавринович: немає передумов для ухвалення Виборчого кодексу

На сьогодні в Україні немає передумов для ухвалення Виборчого кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це міністр юстиції, голова робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори при Президентові України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив в інтерв‘ю газеті «Голос України», номер якої вийде друком 9 лютого 2011 року.

«Нині серед частини юристів пішла данина моді в плані того, щоб скрізь були кодекси, не вникаючи при цьому в суть самого поняття «кодифікація». Норми кодифікуються, якщо є суспільні стосунки, які мають спільне коріння і їх потрібно розбити по окремим спеціальним частинам. У даному випадку, сьогодні в Україні немає передумов для того, що б ми могли це робити», - наголосив міністр.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, одним із аргументів, який висувається на користь ухвалення Виборчого кодексу, є вимога стабілізувати виборче законодавство в Україні. При цьому він критично висловився щодо намагань стабілізувати виборче законодавство через ухвалення відповідного кодексу.

«Механізм зміни кодексів і законів – тотожні. Для тих, хто вважає, що кодекс — це більш стабільно, ніж закон, я б порадив подивитися, скільки змін внесено в Кодекс про адміністративні правопорушення за 20 років — більше ніж у будь-який чинний закон», - зауважив він.

Разом з тим, міністр юстиції не заперечив ідею кодифікації виборчого законодавства в Україні у майбутньому. У разі необхідності, за його словами, основою для кодифікації виборчого законодавства може стати низка змін, що наразі напрацьовується робочою групою з питань удосконалення законодавства про вибори при Президентові України. На сьогодні перед членами цієї групи поставлено завдання розробити якісний документ, який би усунув прогалини та проблемні питання у законах про вибори.

Водночас, наголосив міністр юстиції, у жодній країні Європейського Союзу, так само як у Сполучених Штатах Америки і Канаді, Виборчого кодексу не існує.