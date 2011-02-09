Держкомцін: у нас інформація оперативна, а в Держкомстату - офіційна

Дані про зростання цін на товари Державної інспекції з контролю за цінами не можуть сходитись з даними Державного комітету статистики, оскільки розраховуються за іншими групами товарів і за іншою методикою.

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник Держкомцін Олександр САВИЦЬКИЙ.

«У нас своя методика, свої об`єкти, які відрізняються (від об`єктів і методики Держкомстату – УНІАН). У нас менше охоплення за населеними пунктами, інші найменування товарів. Це абсолютно різні речі. Звичайно, дані не сходяться. Ми даємо темпи зростання абсолютної ціни, а Держкомстат - індекс інфляції. Це абсолютно різні показники», - сказав О.САВИЦЬКИЙ.

Крім того, він відзначив, що дані Держкомцін мають суто оперативний характер.

«Моя інформація оперативна. А у них (у Держкомстату – УНІАН) офіційна, яка потім використовується при нарахуванні всієї допомоги, індексації зарплат тощо», - наголосив керівник Держкомцін.

Він уточнив, що Держкомцін здійснює розрахунки за міжнародною методикою і групами товарів, які затверджено постановою №803 від 2002 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що уряд на доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з`ясовує питання про розбіжність даних Державного комітету статистики і Державної інспекції з контролю за цінами на продукти харчування.