Соліста U2 звинувачують у розпалюванні міжетнічної ворожнечі

Соліста ірландської групи U2 Боно звинувачують у розпалюванні міжетнічної ворожнечі.

Як передає Эхо Москвы, скандал розгорівся під час турне музиканта у ПАР. Приводом послужила фраза "стріляйте у фермера", яка вживається в одній з пісень U2. Багато жителів Південноафриканської республіки визнали її неполіткоректною, оскільки з часів відміни апартеїду в 1994-му році було розстріляно більше трьох тисяч білошкірих фермерів. У свій захист музикант заявляє, що пісня була написана в контексті боротьби ірландців за незалежність і заслуговує на те, щоб виконуватися публічно.

