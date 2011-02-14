У вихідні без світла було 982 населених пункти у 21 області

Залишаються знеструмленими 23 села

Через негоду в шести областях України залишаються знеструмленими 23 населених пункти. Як повідомляє прес-служба Міністерства надзвичайних ситуацій, 12-13 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (хуртовини та ожеледиця, налипання мокрого снігу, сильні пориви вітру), через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 982 населених пункти у 21 області: За добу було відновлене електропостачання 959 сіл.

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