На пожежі в Севастополі загинула трирічна дитина

У Севастополі співробітники Управління МНС винесли з палаючої квартири 33-річну жінку і двох дітей, хлопчиків 3-х і 4-х років; однак згодом, у реанімаційному відділенні лікарні, молодша дитина померла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС у місті Севастополі, пожежа виникла у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку, що розташований у центральній частині міста. Спочатку загорілися меблі й речі у коридорі, потім полум`я перекинулося на кухню. У квартирі перебувало двоє дітей і їхня матір. Вибратися на вулицю вони не змогли, тому що вогонь вже перекинувся на двері кімнати, а на вікнах були встановлені грати. Жінка намагалася загасити вогонь, але впоратися з ним їй самій не вдалося. Пожежу помітили сусіди, вони й викликали рятувальників.

На місце пожежі прибули два відділення УМНС. Площа пожежі досягла 7 квадратних метрів. Пожежники зламали двері й винесли дітей і жінку на вулицю. Першою на вулицю вивели жінку, знайти в палаючій квартирі дітей було дуже складно. Крім того, приміщення було захаращене речами і побутовим сміттям. Коли дітей знайшли, вони були без свідомости. З опіками й отруєнням чадним газом діти поступили в реанімацію. Однак, незважаючи на зусилля лікарів, трирічний хлопчик помер.

33-річна жінка не постраждала. З палаючої квартири пожежники також винесли газовий балон, усунувши тим самим загрозу вибуху.

Причина пожежі встановлюється.