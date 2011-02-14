Україна зацікавлена в ядерній співпраці з США

Україна зацікавлена в розвитку співпраці з американською стороною в ядерному секторі енергетики.

Про це сказав міністр енергетики й вугільної промисловості Юрій БОЙКО сьогодні у Вашингтоні, підбиваючи підсумки засідання українсько-американської Робочої групи з питань енергетичної безпеки, повідомили УНІАН у прес-службі Міненерговугілля.

«Українська сторона зацікавлена в розвитку співпраці з американською стороною в ядерному секторі енергетики, включаючи підвищення безпеки АЕС, продовження термінів експлуатації існуючих реакторів, співпрацю з питань кваліфікації і постачань ядерного палива, а також створення потужностей для зберігання відпрацьованого палива. Водночас хотів би наголосити, що українська сторона зацікавлена в продовженні реалізації проектів Міжнародної програми США з ядерної безпеки», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр також відзначив, що Україна активно розвиває міжнародну співпрацю. У співпраці з партнерами Україна формує свою енергетичну політику за принципом відкритості і прозорості і стала учасником Енергетичного співтовариства, сказав він.

«Членство України в Енергетичному співтоваристві повинне суттєво поглибити енергетичну співпрацю між Україною і ЄС і посилити безпеку постачань енергоносіїв до України і ЄС. Входження України у внутрішній енергетичний ринок Євросоюзу є початком фактичної реалізації концепції секторної інтеграції України в ЄС, яка закладена в майбутню Угоду про асоціацію», - наголосив Ю.БОЙКО.

Міністр також висловив упевненість, що продовження діалогу між Україною і США у рамках Робочої групи сприятиме подальшому розвиткові співпраці і реалізації спільних проектів у ПЕК.