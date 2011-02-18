Україні потрібна зона вільної торгівлі з Сирією

Створення зони вільної торгівлі між Україною таі Сирійською Арабською Республікою матиме позитивний вплив на економіки обох країн.

Про це заявив у Дамаску перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ у ході спільного засідання української та сирійської частин робочої групи з укладення Договору про зону вільної торгівлі, повідомила УНІАН прес-служба міністра.

А.КЛЮЄВ відзначив, що проведений аналіз показав, що є можливість покращити структуру двосторонньої торгівлі. Окрім цього можна очікувати пожвавлення інвестиційної співпраці за рахунок реалізації українських інвестиційних проектів на території Сирії, а також припливу приватного капіталу із Сирії в Україну.

Міністр повідомив, що в результаті дводенних успішних консультацій вдалося досягти взаєморозуміння з усіх ключових питань. Залишилися ряд технічних питань, вони узгоджуватимуться під час наступного раунду консультацій, який догомовлено провести в квітні в Києві.

За інформацією прес-служби, в рамках робочого візиту А.КЛЮЄВ також зустрівся з Президентом Сирійської Арабської Республіки Башаром АЛЬ-АСАДОМ, прем`єр-міністром Сирії Мухаммедом Наджі АЛЬ-ОТТРІ, віце-прем`єр-міністром Сирії Абдаллою ДАРДАРІ, міністром економіки та торгівлі Смрії Ламієй АСІ, а також міністром фінансів Сирії Мухаммедом ХУСЕЙНОМ, який також є співголовою Міжурядової українсько-сирійської комісії з питань торгово-економічної співпраці.