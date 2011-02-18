У Балоги кажуть, що у донецькій прокуратурі тільки замкнуло

У Донецьку в будівлі, де розташовані Ворошиловський районний відділ міліції, районна прокуратура і районний суд, сталося коротке замикання електропроводки без подальшого горіння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному Центром пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області.

«Оскільки в багатьох ЗМІ з`явилася інформація про те, що 18 лютого нібито сталася пожежа в будівлі за адресою Любавіна, 4 у м. Донецьку, Центр пропаганди ГУ МНС України в Донецькій області, дає наступне роз`яснення: після прибуття підрозділів МНС на місце події, за результатами розвідки було встановлено, що в будівлі на третьому поверсі сталося коротке замикання електропроводки без подальшого горіння. Шкоди приміщенню не завдано», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в центрі Донецька було погашено займання, що сталося в чотириповерховій будівлі за адресою Любавіна,4, де розташовані Ворошиловський райвідділ міліції, районна прокуратура і районний суд.

За словами керівника Центру пропаганди ГУ МНС України в Донецькій області Інни СЕДОВОЇ, спочатку пожежі автоматично було присвоєно номер 2 і, отже, на гасіння виїхали дві пожежні машини. Але після приїзду на місце події бійці МНС кваліфікували пожежу на рівень нижче, оскільки фактично в будівлі було лише займання, сказала І.СЕДОВА.

Пожежу було локалізовано о 13.58.

Причини займання з`ясовуються.